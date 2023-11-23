«Рынок труда истощается». 5 цитат HR-эксперта

Безработица в России находится на минимальных уровнях. По сравнению с 2022, число запросов по поиску работы упало на 50%. «Рынок труда истощается, особенно остро стоит проблема с линейным персоналом, а это костяк любой компании, – говорит HR-эксперт, менеджер по стратегическому маркетингу высшего управленческого персонала АРБ ПРО Дарья Фильченко. – Если проблема не решается, эффективность бизнеса сильно страдает». О трендах на рынке труда, важной грани между работой и личной жизнью и способах удержания персонала эксперт рассказала иркутским бизнесменам.

Об альтернативе

– Запрос россиян на альтернативные формы занятости растёт. Это важный тренд, который только усиливается. 33% поисковых запросов приходится на частичную занятость, 30% – на удалённую и 22% – на подработку. Что это означает? Всё чаще россияне пытаются выстроить собственный work-life balance – грань между работой и личной жизнью – и управлять своим доходом самостоятельно. Если мы говорим про узкого специалиста, например, технолога, он может быть одновременно занят на нескольких предприятиях и таким образом иметь частичную занятость. Вообще, чем выше квалификация сотрудника, тем меньше сотрудник хочет иметь полную занятость в штате. Он ищет либо частичную, либо удалённую, либо проектную работу. Что же касается линейного персонала, то чаще он ищет подработку.

О конкуренции

– На фоне мобилизации каждая компания, которая ищет линейный персонал, сталкивается с жесткой конкуренцией с военной промышленностью и с новыми регионами, куда приглашают достаточно активно. Там людям предлагают высокие зарплаты, которые приближаются к уровню зарплат топ-менеджмента в некоторых регионах.

О скорости найма

– В условиях низкой безработицы бизнесу критически важно сохранять скорость найма. Требуется максимально быстрая реакция. Бизнес это понимает. И мы видим, как он готов снижать требования к линейному персоналу, чтобы закрывать вакансии.

Об укомплектованности штата

– Показатель, за которым сейчас важно следить, – это укомплектованность штата. Особенно на линейных, рабочих специальностях. Если у вас ритейл или сервисная компания, то этот показатель составляет 95%. Если штат недоукомплектован, сотрудники начинают перерабатывать, выгорать, нарушать охрану труда, технику безопасности, вы начинаете их штрафовать, люди увольняются. Такой замкнутый круг.

Об удержании

– Все фиксируют, что самая большая потеря линейного персонала происходит на промежутках до 6 месяцев и до года. Одна из основных причин увольнения – отсутствие наставника. Приходит человек, его кидают в реальную производственную среду. У бригадира и так куча проблем: недозагрузка штата, нет времени, – поэтому линейный сотрудник просто брошен и должен каким-то образом выжить в этой непростой среде. Чтобы это исправить, надо вводить людей в программы наставничества, за это платить деньги. Мы начинаем привлекать внешние компании, которые помогают развивать эти управленческие компетенции.

Другие причины текучки кадров – это найм с ошибками, когда условия труда и реальность расходятся, непрозрачный рост дохода, неопределенность в выборе профессии и отсутствие льгот для удержания. А льготы должны быть. Когда сотрудник приходит, он должен понимать, что его здесь может задержать, помимо заработной платы. Поэтому, кроме хороших условий труда, нужно давать что-то дополнительное – например, денежную выплату по истечению первого года, помощь в получении ипотеки или места в детских садах.