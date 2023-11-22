Директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ принял участие в деловой программе международной выставки «Россия»

Артём Фоминых участвовал в обсуждении кадрового потенциала, как ключевого фактора развития экономики.

С 4 ноября в Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия», где представлены все регионы России. Экспозиция Приангарья размещена в отдельным павильоне площадью более 100 кв.м., в ней собрана информация о главных достижениях региона за последние 6 лет, рассказано о лучших туристических маршрутах и местных культурных традициях.

17 ноября в рамках выставки прошел День Иркутской области, во время которого было организовано множество культурных и деловых мероприятий. Всех участников и гостей приветствовал губернатор региона Игорь Кобзев.

Деловая программа включала в себя различные встречи и обсуждения: подписывались деловые соглашения, обсуждались актуальные вопросы развития региона. Так, например, состоялся экспертный стол «Кадровый потенциал, как ключевой фактор развития экономики». Участие в нем принял директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Артём Фоминых.

– Сегодняшний дефицит кадров в металлургической отрасли – фундаментальная проблема на рынке труда, – отметил Артём Фоминых. – Школьники практически не выбирают для сдачи ЕГЭ физику или химию, поэтому сокращается число поступающих на инженерные и технические специальности. Со своей стороны, РУСАЛ старается решать эту проблему комплексно: профориентация для школьников, целевые договоры, стипендии и стажировки для студентов, обучение на производстве для вновь принятых работников. Помимо развития и привлечения потенциальных кандидатов, мы ставим акцент на развитие внутренних ресурсов: участие в программах развития кадрового резерва предоставляется всем сотрудникам.

Предприятия РУСАЛа являются стабильным и надежным местом работы и поэтому сегодня, по словам директора ИркАЗа, на заводе работникам предлагают конкурентную заработную плату, частично компенсацию ипотечных платежей, путевки на санаторно-курортное оздоровление для сотрудников и их детей на курортах России.

– Решение проблемы кадрового голода – это комплексная работа всего российского бизнеса, – считает Артём Фоминых.