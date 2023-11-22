Бюджет недополучил налогов на 1,4 трлн рублей

Сборы принесли казне 8,4 трлн, а за аналогичный период годом ранее – 9,8 трлн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Собираемость налогов в федеральную казну снизилась на 1,4 трлн рублей в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель оказался на уровне 8,4 трлн рублей против 9,8 трлн годом ранее – разница составила 14%.

Поступления в федеральный бюджет складываются в основном за счет налога на прибыль организаций, на добавленную стоимость, на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также на доходы физлиц.

В этом году сильнее всего просел НДПИ: с 5,7 трлн до 3,7 трлн (на 35%). Налог на прибыль в первом полугодии сократился на 5% (до 867,1 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, НДФЛ – на 11%, до 47,9 млрд. Остальные сборы, которые не детализируют, сократились практически вдвое – до 725,9 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла бюджет на 2024 год. Доходы составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29 %. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не зависят от нефти и газа. Резервный фонд Правительства РФ в 2024 году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.