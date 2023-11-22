Родителям младше 25 лет предложили пособие в 200 тыс. рублей

Законопроект разработан фракцией ЛДПР, узнали «Известия».

В пояснительной записке сказано, что средний возраст матери постепенно движется к 30 годам. Основная причина отказа от деторождения – неудовлетворительность материальным положением и жилищными условиями.

«Предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей. Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившегося в возрасте до 25 лет», – отмечается в документе.

Ранее тысячный маткапитал через Госуслуги оформила семья из Иркутска. Иркутянка Ольга Чиркова, воспитывающая троих сыновей, стала тысячной получательницей областного материнского (семейного) капитала, полностью оформленного в электронном виде через портал Госуслуг в Иркутске. Всего же с начала года по области на получение маткапитала подано 15 тысяч заявлений, из них восемь тысяч – в электронном виде.