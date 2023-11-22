Иностранные студенты смогут привозить семьи в Россию

Инициаторы – ректоры и депутаты. Об этом пишут «Известия».

Особый миграционный режим для иностранных студентов необходимо распространить на частные вузы. Также следует изменить условие, по которому находиться в России вместе с учащимися смогут не только их супруги, но и другие законные представители. Такие предложения ряда депутатов Госдумы и членов ректорского сообщества обсудили на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде Госдумы Борисе Чернышове.

С 2023 года иностранные студенты могут оформить разрешение на временное проживание в России, раньше такой опции не было, и студенты ежегодно должны были продлевать свою учебную визу.

– Но законодатель ввел упрощенный режим только для госорганизаций, мы предлагаем эту норму распространить и на негосударственный сектор, – пояснил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Он также отметил, что гарантированный въезд в Россию «с мамой и папой» поможет студенту преодолеть психологические трудности, сделает ситуацию более комфортной.

Ранее эксперты рассказали, как студенты выбирают работу. 86% обучающихся дневных отделений вузов уверены, что студенту необходимо работать: 46% – только по той специальности, на которую учатся, 40% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.

Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении (51%): «Учиться – это особый труд, это работа на будущее, возможны только разовые приработки при условии хорошей успеваемости». Но уж если встала необходимость работы, то родители также чаще выступают за то, чтобы искать место по специальности.