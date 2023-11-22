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НПФ «Открытие» стал двукратным лауреатом премии Investment Leaders Award 2023

По результатам голосования экспертного жюри один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны – НПФ «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) – стал двукратным лауреатом премии Investment Leaders Award 2023. Фонд победил в номинациях «Лучшая корпоративная пенсионная программа» и «Личный кабинет года».   

18 ноября 2023 года состоялась церемония награждения премией Investment Leaders Award, вручаемой наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Торжественное мероприятие прошло в Москве в рамках ежегодного форума инвесторов Investment Leaders Forum.

В категории «Инвестиции в человеческий капитал» высокая награда была присуждена НПФ «Открытие» за разработку и реализацию паритетной корпоративной пенсионной программы, включающей в себя комплекс программ по финансовой безопасности и социальной грамотности для сотрудников предприятий – корпоративных клиентов.

«Благодарим жюри премии за высокую оценку нашей деятельности. НПФ «Открытие» разработал для своих корпоративных клиентов уникальный расширенный HR-инструмент, дополнив корпоративное пенсионное обеспечение программами по финансовой и социальной грамотности. С одной стороны, мы предоставляем компаниям универсальную комплексную пенсионную программу с возможностью индивидуальной настройки в зависимости от кадровых задач каждого работодателя.  С другой стороны – способствуем формированию долгосрочных финансовых целей у сотрудников, которые благодаря нашим программам по финансовой грамотности осознают важность создания дополнительных накоплений для будущего дохода по завершении карьеры. Получение авторитетной отраслевой награды – показатель того, что наша разработка отвечает самым актуальным запросам в сфере управления человеческими ресурсами при формировании соцпакета», – комментирует руководитель службы по работе с вкладчиками НПФ «Открытие» Марина Тришина.

В категории «Инвестиции в цифровизацию» Фонд получил награду за проект «Запуск нового Личного кабинета версии 3.0, веб-приложения (PWA) и чат-бота для клиентов НПФ “Открытие”». Проект был реализован в 2023 году в рамках непрерывного развития коммуникаций Фонда с клиентами и повышения качества их обслуживания.

«Уже 8 лет, с 2015 года, НПФ «Открытие» непрерывно развивает Личный кабинет для клиентов. Таков современный цифровой мир – стоять на месте он не дает. Мы создавали Личный кабинет, чтобы наглядно показать клиенту, как выглядит пенсионный продукт и будущая пенсия. А сегодня кабинет стал единым цифровым окном Фонда, в котором можно сделать практически любую операцию онлайн. Высокая оценка проекта от экспертного сообщества и отзывы довольных клиентов мотивируют нас двигаться дальше», – комментирует директор по маркетингу и клиентскому сервису НПФ «Открытие» Ирина Лимитовская.

АО «НПФ «Открытие» (Лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014), 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр.3,  open-npf.ru, 8 800 200-5-999
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