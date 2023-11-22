«Так гудит, аж стекла звенят». Почему иркутяне жалуются на майнеров

Почти 1500 жалоб на "серых" майнеров получили энергетики от жителей Иркутской области с начала года.

Люди жалуются на неприятное соседство с так называемыми «серыми» майнерами – это те, кто занимается добычей криптовалюты в бытовых условиях. Например, ставят оборудование в квартирах, банях, приусадебных постройках, на балконах и других подсобных помещениях. Горожане звонят в контакт-центр, обращаются в офисы «Иркутскэнергосбыта», пишут на электронную почту или в социальные сети компании.

«Гудит, как трансформаторная будка»

«Добрый день! У меня уже неделю в квартире стоит днем и ночью ужасный гул, шум, когда ложишься спать - это кошмар, этот шум сводит с ума. Прошу проверить на майнинг кв.XX по ул. Ядринцева», – сообщает иркутянин.

Подобный сигнал поступил еще от одного иркутянина в группу «Свет38»:

«Добрый день! По адресу г.Иркутск, мкр Первомайский, д.XX,кв XX все время что-то гудит, как трансформаторная будка. Есть подозрение, что в этой квартире занимаются майнингом. Гул физически неприятен, кроме того, высокая вероятность пожара Просьба проверить данную квартиру. Я проживаю в соседней квартире, через стенку»

В большинстве случаев жителей беспокоит гул от работающего оборудования. Некоторые майнеры ставят технику в шумобоксы, но даже так им не удается замаскировать свою деятельность, так как шум – это лишь один из первых и очевидных признаков работы спецтехники.

«Скачет напряжение, и чайник не тянет»

Второй признак – это частые скачки напряжения или аварийные отключения электроэнергии. Вот что сообщили жители Братска и Ангарска:

«Прошу проверить 2 и 3 подъезды на мира XX город Братск. Монотонный шум, скорее всего майнинг уже месяц такое. Также идёт просадка напряжение, чайник вечером не тянет. Данный звук идёт с первого этажа».

«Здравствуйте. По этому адресу стоит не законная крипто ферма, занимаются майнингом на протяжении нескольких лет. Есть проблемы со светом у соседей, есть риск пожара. Глубже во дворе стоят эти гаражные боксы»

«Непонятное происходит с электпроводкой, гаснет свет»

Каждый месяц от жителей поступает 100-130 сигналов о помощи. Всего с начала 2023 года энергетиками зафиксировано 1435 обращений. По каждому случаю проводится всесторонняя проверка. Специалисты «Иркутскэнегосбыта» выезжают по указанным адресам, проводят визуальный осмотр, при необходимости делают замеры специализированным оборудованием: тепловизором и пирометром, анализируют потребление и проводят комплекс других мер. При необходимости привлекают к проверкам или направляют информацию в правоохранительные органы, а также Роспотребнадзор, управляющим компаниям, ТСЖ и МЧС, так как жители кроме прочего переживают за своё здоровье и пожарную безопасность:

«Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли узнать есть ли майнинг в гаражном кооперативе? В соседнем гараже стоит круглосуточно гул, боимся, что если это майнинг, то когда нибудь пыхнет»

«Здравствуйте! Можно ли Вам сообщить о нелегальном майнинге? Каждую ночь включает сосед, боимся что вспыхнет, он очень много пьет»

Обращения поступают из разных населенных пунктов Иркутской области, чаще всего пишут или звонят жители центральной части региона: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и прилегающие к ним районы:

«Жалоба на незаконный майнинг, по адресу Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. XX, кв. XX, родственники жалуются на невыносимый гул и вибрацию, особенно ночью, невозможно жить рядом, на претензии они не реагируют, непонятные явления в электропроводке, не раз гас свет без видимых причин, порой так гудит и вибрирует аж стекла звенят».

«Счета выросли в 14 раз»

В некоторых случаях жители жалуются не только на сам факт работы майнингового оборудования, но и на последствия – увеличение сумм к оплате за электроэнергию. От этого пострадали жители Ново-Ленино в Иркутске, а также в некоторых садоводствах по Байкальскому тракту:

«Наличие майненгового оборудования зафиксирована членами правления, после проведения анализа потребления электроэнергии ранее за 6 месяцев данный член СНТ оплачивал 1000 тысячу рублей, а с момента установки данного оборудования оплата поднялась до 14000 тысяч в месяц. Хозяин домика утверждает, что использует деревообрабатывающий станок, который находится в гараже под домом. Но, на самом деле ферма обустроена на чердаке, после того, как члены правления при проверке счётчиков выявили данную ферму»

«Здравствуйте, подскажите, слышим характерный звук машинок, майнинга, в сад-ве «Радуга» 28 км Байкальского тракта, уч. XX, может есть возможность проверить? а то председатель отчитывается что огромные потери и долги по электроэнергии, может, как раз из-за этих товарищей».

Энергетики призывают жителей области не оставлять без внимания случаи «серого» майнинга. Если вам стало известно о таких случаях, сообщайте об этом энергетикам по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, пишите на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru,а также в группах компании в социальных сетях «Свет38»: Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм.