«ИНК-Капитал» завершил полевые исследования биоразнообразия на двух участках недр

АО «ИНК-Капитал» завершило исследования биоразнообразия на Ярактинском и Западно-Ярактинском участках.

В ходе полевых изысканий орнитологи, зоологи, ботаники и экологи определили, какие виды животных, птиц и растений присутствуют на выбранных участках. Исследователи проводили GPS-трекинг пройденных полевых маршрутов, снимали животных и птиц с помощью фотоловушек, тепловизоров и беспилотников.

Всего группа ученых смогла обнаружить и подтвердить присутствие на разных маршрутах 26 видов млекопитающих и 76 видов птиц. Исследователи встретили в лесах зайцев, медведей, благородных оленей, лосей, лисиц и азиатских бурундуков. На модельных участках обитают глухари, кулики, большая горлица и другие виды птиц; гнездятся нырковые утки, а на озере Яракта живут два выводка красноголовых нырков и пары хохлатых чернетей и гоголей.

С учетом литературных данных специалисты предполагают, что на исследуемых территориях обитают еще около 20 видов млекопитающих и 35 видов птиц.

Значимыми для биоразнообразия в границах участков недр определены участки с ненарушенными лесами, темнохвойные придолинные леса и пойменные комплексы в долинах рек Непа, Аян, Чалбаман, Гульмок, болотные сообщества, а также болота на водораздельных пространствах. На этих территориях предстоит изучить и по индикаторным видам оценить изменения структуры популяции и динамики численности во времени, определить места обитания, размножения, пути миграции и статусы пребывания животных.

Компания начала оценку влияния деятельности на состав и изменение флоры и фауны модельных лицензионных участков в 2022 году. Полученные данные лягут в основу программы сохранения биоразнообразия на участках, где ведет деятельность ИНК. Документ позволит обеспечить системность и эффективность мер по сохранению природных экосистем.