Программу туристического кешбэка могут распространить на новогодние праздники

Письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили депутаты Госдумы. Об этом узнали «Известия».

Программу туристического кешбэка для детей предложили распространить на новогодние каникулы с 1 января по 8 января 2024 года, а сумму кешбэка установить на уровне 50%.

«За последние 10 лет число детских лагерей сократилось с 12 400 в 2010 году до 7100 в 2022 году, а количество детей 5–17 лет увеличилось с 18,4 млн человек до 23 млн человек. Ситуация с зимним отдыхом детей более сложная, так как дефицит круглосуточных детских организаций стационарного типа, оказывающих услуги в зимний период, еще больше», – говорится в письме.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).