75% иркутян оказывают материальную помощь своим родителям

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

68% иркутян помогают своим родителям финансово: 23% делают это постоянно, 35% — по необходимости и 10% — крайне редко. 14%, напротив, принимают финансовую помощь родителей, еще 12% не помогают родителям деньгами и не принимают их финансовой помощи.

Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 19% среди респондентов моложе 34 лет, 27% среди горожан старше 45 лет. С ростом уровня дохода растет и количество респондентов, кто готов помогать деньгами на постоянной основе или по необходимости.