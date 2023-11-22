Глава Binance может уйти в отставку

Чанпэн Чжао намерен признать вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и уйти с поста. Об этом пишет Forbes со ссылкой на зарубежное издание The Wall Street Journal.

По данным издания, об этом Чжао объявит позже во вторник, 21 ноября, в суде Сиэтла. Binance также признает вину по выдвинутым против нее обвинениям и согласится выплатить $4,3 млрд штрафов, пишет WSJ.

Ожидается, что после этого криптобиржа получит возможность дальше работать, а расследование против нее будет завершено. Чжао сможет сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя и лишится возможности занимать руководящий пост.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance может прекратить работу в России. Серьезные ограничения для россиян площадка ввела только после вступления в силу пятого пакета санкций ЕС – в апреле, и запретила инвесторам хранить на своих счетах криптоактивы более чем на €10 тыс.

Правда, через год компания отменила эту меру, а уже в августе ввела ограничения на p2p-сделки. Теперь из России их можно проводить только в рублях. Это лишило россиян возможности отправлять деньги за рубеж, что было очень востребовано у тех, кто уехал из страны.