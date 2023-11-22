РУСАЛ повышает зарплаты сотрудников

С ноября 2023 года РУСАЛ вводит для рабочих дополнительное премирование в размере от 7 до 12% от заработной платы.

Первая дополнительная выплата сотрудникам завода будет перечислена уже в декабре 2023 года. Далее премирование будет осуществляться ежеквартально.

Помимо роста заработной платы компания увеличит дотацию на питание, компенсацию стоимости путевок для работников и их детей, а также социальные выплаты, например, на первоклассников.

– Для наших заводчан очень важно, что в самые тяжелые времена для компании, РУСАЛ понимает, что важно вводить дополнительные меры поддержки для рабочих, тем более сейчас, когда цены на всё постоянно повышаются. Основатель компании Олег Владимирович Дерипаска всегда говорил о том, что люди – это главное, – Дмитрий Дрягин, председатель Рабочего совета Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Напомним, что из-за замедления и стагнации во многих западных экономиках мировые цены на алюминий упали до многолетних минимумов. РУСАЛ переживает сложные времена из-за давления недружественных стран, неблагоприятной мировой конъюнктуры и растущих налогов. Австралия запретила, а Ирландия ограничила поставки ключевого сырья для алюминиевого производства – глинозема. Украина национализировала один из ключевых активов РУСАЛа – Николаевский глинозёмный комбинат. Рынок США стал практически не доступен для продукции компании из-за ввода рекордных пошлин на поставки алюминия и производных из него.

– ИркАЗ – градообразующее предприятия, практически каждая семья Шелехова напрямую или косвенно связана с заводом, – Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

Как глава города приветствую то, что на фоне сложной экономической ситуации РУСАЛ принял пакет решений, которые позволят повысить выплаты своим работникам.

Не смотря на негативные факторы, РУСАЛ поднимал заработные платы на предприятиях в марте 2022 года – на 10%. В 2021 году повышение происходило дважды: в феврале до 20% и в сентябре – ещё на 10%. Очередной мерой поддержки коллективов стало нынешнее решение о дополнительных выплатах.