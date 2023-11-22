Свой Банк опубликовал результаты деятельности за 9 месяцев 2023 года

Свой Банк подвел ​​​итоги деятельности за 9 месяцев 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ). По итогам девяти месяцев банк получил прибыль 22 304 тыс. рублей до налогообложения, после налогообложения прибыль составила 9 321 тыс. рублей.

Приоритетным направлением деятельности в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, оставалось кредитование юридических и физических лиц. Благодаря росту объемов корпоративного и розничного кредитования кредитный портфель до вычета резервов на возможные потери прибавил с начала 2023 года более 100% и составил на отчетную дату 4,2 млрд рублей.

Средства клиентов на депозитных и расчетных счетах составили почти 3 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем по состоянию на начало года.

В течение отчетного периода банк не допускал нарушения обязательных экономических нормативов. Операционная деятельность банка обеспечивает поступление денежных средств, достаточных для выполнения своих денежных обязательств и осуществления новых инвестиций.

Чистые процентные доходы Своего Банка составили 176 664 тыс. рублей, а комиссионные доходы - 23 349 тыс. рублей.

Капитал банка сохраняется на высоком уровне, обеспечивая тем самым соблюдение обязательных нормативов деятельности с большим запасом. В 2023 году Свой Банк продолжает реализацию бизнес-стратегии, благодаря которой достигается устойчивая максимальная эффективность.