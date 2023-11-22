Недельный средний чек россиян продолжает расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 46 неделе 2023 года (с 13 по 19 ноября) среднестатистический покупатель единовременно оставлял на кассе в среднем 809.98 руб., что на 1,54% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года чек вырос на 135,8 руб. или на 19%. В 2023 году недельный средний чек продолжает расти 6 недель под ряд. Если сравнивать, с аналогичным периодом 2022 года, когда на 45 неделе произошел скачок, а на 46 неделе значение снизилось, то в 2023 году мы наблюдаем последовательный рост все последние недели.