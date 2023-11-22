Банк «Открытие» запускает партнерскую программу кредитования на автомобили DONGFENG

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) стал участником программы автокредитования на покупку автомобилей DONGFENG Finance. Теперь клиенты банка могут получить эксклюзивную скидку 180 000 рублей при покупке DONGFENG Aeolus Shine Max в кредит. Минимальный платеж при этом составит 15 000 рублей в месяц.

В рамках залогового автокредитования клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на новые автомобили DONGFENG на сумму до 8 млн рублей, сроком до семи лет и с первоначальным взносом от 10%.

Базовая процентная ставка по кредитной программе составит 16,3%. При этом заемщик может получить дисконт в 4% при подключении услуги «Ставка автомобилиста» и снизить минимальную ставку до 12,3% годовых в рублях.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Модельный ряд DONGFENG на сегодня представлен бизнес-седаном Aeolus Shine Max, пикапом DF6 и семиместным кроссовером 580.

Яркий и технологичный седан бизнес-класса DONGFENG Aeolus Shine Max представлен на российском рынке в топовой комплектации Luxury с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа. Автомобиль предлагается в четырех различных вариантах окраски кузова и с максимальным перечнем оборудования. Стоимость новинки составляет 2 990 000 рублей.

«DONGFENG высоко ценит российских клиентов, предоставляя дополнительные инструменты для приобретения автомобилей на выгодных условиях. Запуск специальных маркетинговых программ призван расширить аудиторию потребителей благодаря возможности покупки нового DONGFENG Aeolus Shine Max без последующего удорожания и с минимумом первоначальных вложений», - отметил Директор по дистрибуции ООО «Моторинвест» Алексей Ледков.

«Россияне открывают для себя все новые бренды из КНР. А с учетом продолжающего роста цен и ставок поддержка производителя и банка при покупке авто позволят нашим покупателям даже в текущих условиях приобрести автомобиль со значительной выгодой», - отметила руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

Компания Dongfeng Motor была основана в 1969 году. Сейчас это одно из крупнейших системообразующих автомобильных государственных предприятий в Китае с годовым объемом выпуска более 3,2 млн автомобилей с главным офисом в г. Ухань, который называют «магистралью девяти провинций». Продукция компании экспортируется более чем в 100 стран мира.