Пик продуктивности и карьеры — в 47 лет

Возраст наибольшей продуктивности женщин наступает на 3 года позднее, чем у мужчин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 респондентов пенсионного возраста из всех округов страны.

Пик карьеры и продуктивности среднестатистического россиянина приходится на 47 лет. Причем средний возраст, когда женщины и мужчины находятся на вершине карьеры, одинаков (по 47 лет), а вот средний возраст наивысшей продуктивности отличается: 46 лет у мужчин и 49 лет у женщин. «Дети выросли, муж сбежал — появился большой простор для деятельности!» — поясняют россиянки.

Чаще всего временем, на который, по оценкам россиян, пришелся пик их карьеры (т. е. наиболее высокой должности и зарплаты) называют период от 46 до 50 лет (21%), причем примерно поровну респондентов добились успеха раньше или позже этого. А вот пик их продуктивности, как чаще всего считают россияне, пришелся непосредственно на предпенсионный период (23%).

Рынок труда сейчас переживает период «старения» кадров. Работодатели постепенно отказываются от негласных предубеждений против возрастных соискателей (официально возрастная дискриминация запрещена законом). Особенно это касается сегмента квалифицированной рабочей силы. Период наибольшей продуктивности представителей рабочих специальностей, по их оценкам, наступает после 50 лет (42%): «Это тот возраст, когда всё знаешь и умеешь, принимаешь быстрые и грамотные решения».