Разработку документации для строительства детского сада в Маркова профинансировал энергохолдинг Эн+

Компания направила свыше 8 млн рублей на финансирование разработки проектно-сметной документации для строительства нового детсада в поселке Маркова Иркутского района.

С идеей о выделении средств и поддержке проекта выступили Рабочие советы энергохолдинга в рамках корпоративной программы комплексного социального развития городов ответственности Эн+. В этом развивающемся населенном пункте, где проживают сотрудники многих предприятий группы, новое дошкольное образовательное учреждение необходимо.

Детский сад на 240 мест будет располагаться между улицами Мирная и Промышленная.

Общая площадь здания – 7174,3 кв.м. На двух основных этажах будут располагаться детские группы, медицинский и пищевой блоки, постирочная, физкультурный и музыкальные залы, а также кабинеты для коллектива и пост для охраны. Уже подготовлен котлован, идут земляные работы. Предполагается, что строительные работы завершатся к концу 2025 года.

– Мы поддерживаем строительство детских садов и школ не только в тех городах, где размещаются производственные площадки, но и в соседних поселениях, где проживают наши сотрудники и их семьи. Для нас важно, чтобы у энергетиков и их семей были комфортные условия для проживания, – Олег Причко, генеральный директор «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+).

Компания берет на себя финансирование разработки проектно-сметной документации на строительство, а объекты возводятся за счет федеральных программ и нацпроектов. Программу социального развития городов ответственности Эн+ запустил основатель компании Олег Дерипаска. Большую часть направлений задают сами сотрудники и рабочие советы.