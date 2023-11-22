Качество ипотечных кредитов ухудшается – ЦБ

Доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80+ за годы пандемии увеличилась с 20% до 47%. Об этом «Известиям» рассказала глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

За последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с ПДН 80+ – с 20% в начале пандемии до 47% в III квартале 2023 года. Аналогичная ситуация и с первоначальным взносом: у более чем 50% заемщиков он очень низкий – до 20% – тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30%.

– Увеличилась доля ипотеки на срок свыше 25 лет почти до 50%, хотя буквально несколько лет назад кредиты выдавались в основном лишь на срок до 25 лет. В результате в половине кредитов плановый срок погашения приходится на пенсионный возраст заемщика, что несет риски как для заемщика, так и для банка, – говорит Данилова.

По поводу льготной ипотеки позиция регулятора не изменилась.

– Мы всегда говорили, что желательно, чтобы льготная ипотека была более адресная. Сейчас льготная программа очень широкая, в ней могут участвовать не только люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и инвесторы в недвижимость, в том числе весьма обеспеченные. Это привело в том числе к росту разницы в стоимости первичного и вторичного жилья. До 2020 года, когда появилась массовая льготная программа, разница была на уровне 10%, а сейчас – 42%, – заключает она.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.