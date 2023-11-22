Чрезмерный онлайн-шоппинг — пагубная привычка

ВТБ провел исследование о формировании новых, в том числе финансовых, привычек у россиян. Более половины опрошенных хотели бы избавиться от привычки слишком много тратить, а четверть признались, что чрезмерно занимаются онлайн-шоппингом.

Подавляющее большинство россиян указали, что хотят научиться копить, а каждый второй мечтает начать инвестировать. Накопление сложнее всего дается женщинам — 72% из них хотели бы выработать такую привычку, при этом 35% считают, что тратят на себя недостаточно.

57% опрошенных хотят избавиться от привычки тратить деньги на все подряд. Слишком частым онлайн-шопингом грешат 24% россиян — чаще женщины (30%), чем мужчины (17%), на чрезмерную бережливость жалуется каждый пятый опрошенный.

Чтобы выработать финансовые привычки, 92% респондентов нужно повысить уровень финансовой грамотности. За помощью в этом вопросе 36% обращаются к советам из социальных сетей. При этом, по мнению большинства, банк должен предлагать инструменты для этого, такие как, например, приложения и веб-сервисы. Но очевидно, что в связи с санкционными ограничениями пользоваться такими сервисами стало сложнее: об этом говорит каждый четвертый опрошенный, при этом 43% уже используют веб-версию онлайн-банка.

Банки, подстраиваясь под текущую повестку, были вынуждены искать возможности доступа к мобильному банку. Для того, чтобы сохранить для клиентов такую возможность, ВТБ разработал одно из инновационных решений на рынке — web-версию мобильного банка с зеркальным функционалом приложения.

«Исследование хорошо показывает определенные тренды в финансовой сфере: у респондентов есть большой интерес к инвестированию, к накоплению, присутствует обеспокоенность по поводу того, какую нагрузку на персональный бюджет оказывает онлайн-шоппинг; многие понимают необходимость внедрения новых повседневных ритуалов и ищут технические возможности для этого. Одной из таких возможностей становится онлайн-банкинг – улучшение веб-версии позволяет проводить ежедневные операции также просто, как и в мобильном приложении, и сосредоточиться на формировании полезных финансовых привычек и освоении финансовых инструментов», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Исследование проводилось в ноябре 2023 года с участием 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в российских городах с населением от 100 тыс. человек.