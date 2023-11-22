Маркетплейсы увеличат общий объем складских площадей в России до 17 млн «квадратов» к 2026 году

Согласно предварительным данным консалтинговой компании NF Group, общий объем сделок с качественной складской недвижимостью в России к концу 2023 года достигнет 6 млн кв. м, что на 30% выше аналогичного показателя рекордного для сегмента 2021 года. При этом объем занимаемых маркетплейсами площадей в стране уже достиг 6,2 млн кв. м. До конца 2026 года показатель может увеличиться до 17 млн кв. м, считают аналитики.

По прогнозам аналитиков консалтинговой компании NF Group, к концу ноября 2023 года объем занимаемых маркетплейсами площадей в России (с учетом объектов собственного строительства) достигнет 6,2 млн кв. м, что составляет 14% всего объема предложения складов класса А и В, равного 45,8 млн кв. м. К концу 2024 года прирост складских помещений, занимаемых маркетплейсами в России, составит 58% (3,6 млн кв. м), а общий объем складских площадей маркетплейсов достигнет 9,8 млн кв. м. Кроме того, ожидается, что к концу 2026 года показатель может увеличиться до 17 млн кв. м.

Продолжается активное развитие маркетплейсов в городах-миллионниках, а также экспансия в регионы.

Наличие складов в разных городах России позволяет ретейлерам сокращать время доставки товаров до конечного потребителя и расходы на транспортировку. Это особенно важно в условиях современного рынка, где скорость доставки часто является решающим фактором при выборе магазина. Присутствие в различных регионах дает возможность интернет-ретейлерам предлагать клиентам более широкий ассортимент товаров и быстрее реагировать на изменения спроса.

Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group: «Исходя из наших данных о запросах и стратегических планах ведущих маркетплейсов, мы ожидаем, что в ближайшие три года они увеличат площади собственных и арендуемых складов почти в три раза. Предполагаем, что в городах с населением от 500 000 человек до конца 2026 года мы увидим достаточное количество как новых проектов, так и расширения уже существующих».