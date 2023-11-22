Движение по путепроводу на Джамбула в Иркутске открыли после трехлетнего ремонта

В Иркутске спустя более чем три года введен в эксплуатацию участок путепровода на улице Джамбула – его ремонт был начат в сентября 2020 года: сегодня проезд по указанной территории был возобновлен, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Утром состоялась рабочая комиссия, которая проверила готовность объекта. Остался небольшой объем работ. <…> Все это не мешает открыть движение по второй стороне путепровода. Поэтому сегодня днем его запустили», – сообщил губернатор.

Он также добавил, что подрядчику предстоит установить дорожные знаки, сделать разметку, демонтировать временные конструкции под путепроводом, убрать строительный мусор. Все это будет сделано до конца текущего года.