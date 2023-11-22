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Где купить елку на Новый год в Иркутске: адреса базаров

Мэрия Иркутска опубликовала список адресов елочных базаров, которые будут работать в период с 19 по 31 декабря: таковых запустят 27 в разных районах города.

В указанных точках можно будет купить живые ели, пихты, сосны и лапник:

Правобережный округ

  • ул. Баррикад, 185, в районе ост. «Братская»;
  • ул. Шевцова, 4, в районе ост. «Город Мастеров;   
  • ул. Радищева, ост. «Северная»;    
  • ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;   
  • ул. Рабочего Штаба, 62;
  • ул. Урожайная, ост. «Копай».

Октябрьский округ

  • ул. Байкальская, 209а; 
  • ул. Волжская, 3;       
  • ул. Депутатская, 14.

Свердловский округ

  • ул. Академическая, 2а; 
  • ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;      
  • мкр-н Первомайский, 62;
  • мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);          
  • мкр-н Юбилейный, 42;  
  • бул. Рябикова, 5б;   
  • ул. Маяковского, 5;     
  • ул. Лермонтова, ост. «Академгородок»;     
  • ул. Терешковой, 23; 
  • мкр-н Ершовский, ост. «Магазин «Лучик».

Ленинский округ

  • ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;    
  • ул. Муравьева, 17;   
  • ул. Тельмана, 38;
  • ул. Шишкина, 9;   
  • ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;       
  • ул. Воровского, 10/1;
  • ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;
  • ул. Розы Люксембург, 215в.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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