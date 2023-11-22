Где купить елку на Новый год в Иркутске: адреса базаров

Мэрия Иркутска опубликовала список адресов елочных базаров, которые будут работать в период с 19 по 31 декабря: таковых запустят 27 в разных районах города.
В указанных точках можно будет купить живые ели, пихты, сосны и лапник:
Правобережный округ
- ул. Баррикад, 185, в районе ост. «Братская»;
- ул. Шевцова, 4, в районе ост. «Город Мастеров;
- ул. Радищева, ост. «Северная»;
- ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;
- ул. Рабочего Штаба, 62;
- ул. Урожайная, ост. «Копай».
Октябрьский округ
- ул. Байкальская, 209а;
- ул. Волжская, 3;
- ул. Депутатская, 14.
Свердловский округ
- ул. Академическая, 2а;
- ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;
- мкр-н Первомайский, 62;
- мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);
- мкр-н Юбилейный, 42;
- бул. Рябикова, 5б;
- ул. Маяковского, 5;
- ул. Лермонтова, ост. «Академгородок»;
- ул. Терешковой, 23;
- мкр-н Ершовский, ост. «Магазин «Лучик».
Ленинский округ
- ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;
- ул. Муравьева, 17;
- ул. Тельмана, 38;
- ул. Шишкина, 9;
- ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;
- ул. Воровского, 10/1;
- ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;
- ул. Розы Люксембург, 215в.