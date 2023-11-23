В Иркутской области осудили мужчин, которые забирали у пенсионеров деньги для мошенников

Суд вынес приговор двоим жителям Братска Иркутской области – их признали причастными к десяти эпизодам преступлений, связанных с мошенничеством, сообщает пресс-служба местного городского суда.

Известно, что телефонные аферисты, которых пока не удалось поймать, звонили пенсионерам, рассказывали им лживые истории о попавших в ДТП родственниках и просили у них деньги, чтобы «замять» уголовные дела.

Когда пожилые люди соглашались заплатить, к делу подключались подсудимые – они ездили по адресам и забирали деньги, представляясь водителями или полицейскими, зная, что участвуют в преступлениях.

Установлено, что 90% «дохода» отправлялось «работодателю», остальное оставлялось себе. В общей сложности удалось установить причастность мужчин к 10 эпизодам с суммарным ущербом 2,5 млн рублей.

Приговор был вынесен с учетом вины каждого из фигурантов и иных обстоятельств – одного отправили в колонию общего режима на 3,5 года, второй должен будет принудительно трудиться в течение 300 часов.