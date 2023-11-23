В Иркутской области нашли должницу по алиментам, которая жила без паспорта со времен СССР

Судебные приставы нашли в Иркутской области 46-летнюю женщину, которая задолжала своему ребенку деньги по алиментам. Кроме того, она со времен СССР не меняла паспорт, из-за чего ее было непросто найти, рассказали в пресс-службе УФССП.

Известно, что местная жительница накопила задолженность по алиментам на 1,5 млн рублей. Она не платила их ребенку, которому в этом году исполнилось 17 лет: из-за долга нарушительница находилась в розыске.

Недавно ее нашли на территории Слюдянского района – в этом помогли местные жители. Установлено, что женщина неофициально трудилась на ферме местного бизнесмена. Представители УФССП направили документы в различные ведомства для восстановления документа, после чего женщину привлекут к административной ответственности. Кроме того, ей придется выплатить долг.