Названы города Сибири с самыми дорогими однокомнатными квартирами

Аналитики «Циан» выделили самые дорогие вторичные однокомнатные квартиры в регионах Сибири, выставленные на продажу, и распределили их в порядке возрастания. Рейтинг есть у SIA.RU.

10 место. Кызыл, Республика Тыва

5,5 млн рублей / 30 кв. м, улица Кочетова

Этот объект располагается близи Национального музея и Дворца молодежи, имеет довольно скромные габариты.

9 место. Абакан, Республика Хакасия

6,0 млн рублей / 48 кв. м, улица Авиаторов

На городском рынке насчитывается около полутора сотен однокомнатных квартир и студий. Большинство из них имеет прайс от 2 до 4 млн рублей. Самое дорогое жилье в этой категории – лот с габаритами 48 кв. м в новой пятиэтажке.

8 место. Майма, Республика Алтай

7,1 млн рублей / 41 кв. м, переулок Лесной

Село Майма по численности населения, которая составляет почти 17 тысяч, опережает некоторые районные центры. Неудивительно, что здесь встречаются сравнительно дорогие объекты недвижимости. В частности, за однокомнатную квартиру площадью 41 кв. м в местной пятиэтажке придется выложить 7,1 млн рублей.

7 место. Барнаул, Алтайский край

8,0 млн рублей / 40 кв. м, улица Партизанская

На местном рынке среди однокомнатных квартир по стоимости лидирует жилье в комплексе «Твикс» в центральном районе города. Отсюда всего четверть часа ходьбы до Алтайского технического университета, Больницы скорой помощи, ЦУМа и драматического театра имени Шукшина.

6 место. Томск

9,5 млн рублей / 38,2 кв. м, проспект Фрунзе

В Томске чек на однокомнатные лоты доходит до 9,5 млн рублей. Соответствующая сумма потребуется и для покупки жилья на шестом этаже в доме №96 на проспекте Фрунзе. В планировку заложены спальня, кухня площадью, совмещенный санузел, просторная прихожая и лоджия.

5 место. Омск

9,7 млн рублей / 55 кв. м, улица Волочаевская

Неподалеку от так называемой «Омской крепости» в 2010 году был возведен 13-этажный кирпичный дом. Сейчас на его шестом этаже продается квартира площадью 55 кв. м. Чтобы поселиться в ней, придется заплатить 9,7 млн рублей.

4 место. Новокузнецк, Кемеровская область

9,8 млн рублей / 54,8 кв. м, проспект Н.С. Ермакова

Здесь в 14-этажном доме на проспекте Ермакова продается квартира 54,8 кв. м. с евроремонтом. Ее окна выходят на сквер с «поющим фонтаном» и бизнес-центр City. Ценник лота – 9,8 млн рублей.

3 место. Иркутск

10,9 млн рублей / 45 кв. м, улица Байкальская

Однокомнатная квартира 45 кв. м. недалеко от иркутского аэропорта последние пять месяцев регулярно теряет в цене. Еще в начале июня она продавалась за 13,0 млн рублей, во второй половине августа ценник снизился до 11,5 млн рублей и, наконец, осенью юнит подешевел до 10,9 млн рублей. Несмотря на то, что жилье расположено на окраине, здесь имеется необходимая инфраструктура.

2 место. Новосибирск

13,7 млн рублей / 48 кв. м, улица Сибревкома

Рядом со зданием Законодательного собрания Новосибирской области, в 400 м от станции метро «Октябрьская», можно приобрести однокомнатный лот с габаритами 48 кв. м. Собственник намерен выручить с продажи 13,7 млн рублей.

1 место. Красноярск

15,0 млн рублей / 56 кв. м, улица Живописная

В кирпичном доме 2020 г. на лесистой окраине Красноярска предлагается квартира площадью 56 кв. м. Она полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. На объект установлен ценник в 15,0 млн рублей – рекордное значение для однокомнатных лотов в масштабах всей Сибири.