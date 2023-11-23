Таксидермист и исполнитель заказов в онлайн играх. Названы необычные специалисты требуются в Иркутской области

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области.

Соискатели без опыта работы, но любящие играть в онлайн-игры, могут получить работу исполнителя заказов в играх (зарплата – от 30 до 50 тысяч рублей на руки). Подходящему кандидату необходимо будет пройти обучение от работодателя, состоящее из нескольких этапов, в процессе которых он узнает о всех тонкостях и нюансах игрового процесса. Работа полностью удаленная.

В Ангарске ищут рабочего по подготовке клеточных птичников с заработной платой от 48 до 60 тысяч рублей до вычета налогов. Заниматься такой работник будет мойкой клеточного оборудования и подготовкой цехов к посадке птицы.

Кандидаты, заинтересованные в частичной занятости, могут попробовать себя в качестве художника песочной анимации. Обязанности включают в себя подготовку и выступление на различных мероприятиях. Приветствуется наличие навыков рисования и желание обучиться новой и интересной профессии, также пригодится умение общаться с людьми и готовность к публичным выступлениям. Кандидату предлагается обучение и сопровождение на начальных этапах работы, а также заработная плата – до 20 тысяч рублей на руки.

В Приангарье открыта вакансия собаковода, которому необходимо будет содержать в чистоте и исправности посты сторожевых собак, готовить для них пищу, кормить и ежедневно осматривать. Предлагаемая зарплата от работодателя – 38 523 рублей до вычета налогов.

В иркутскую мастерскую требуется таксидермист (заработная плата – от 40 до 70 тысяч рублей на руки). Такой специалист будет осуществлять изготовление чучел животных. Подходящий специалист должен обладать дисциплинированностью и навыками работы в команде, а в идеале -иметь художественное образование.

В список необычных вакансий ноября попали также предложения для мастера пирсинга, обтяжчика мягкой мебели, миксериста, оператора аттракционов виртуальной реальности и контролера-посадчика.