Стоимость iPhone на сером рынке снизилась на 5-10 тыс. рублей

Такие товары закупают за рубежом и продают в соцсетях. Об этом пишут «Известия».

Если в начале месяца стоимость на iPhone 15 Pro 256 Гб составляла в среднем 128-130 тыс. рублей, то в настоящее время эту модель можно приобрести по цене в среднем 120-123 тыс. рублей, IPhone 15 Pro Max 256 Гб в начале месяца стоил 140-145 тыс. рублей, сейчас его можно приобрести за 132-134 тыс. рублей.

«Мы стали снижать цены на продукцию из-за понижения курса валют», – сказал один из таких продавцов.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса.

В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%. При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).

Тренд III квартала – снижение цен на смартфоны китайских брендов на платформе в Иркутске: так, Honor стали доступнее на 21%, Infinix – на 12%.

Новый iPhone на Авито в Иркутске приобретают в среднем за 50 700 рублей, Samsung – за 38 400 рублей, Xiaomi – за 19 200 рублей. Гаджеты «с пробегом» этих брендов обойдутся в среднем в 32 000 (Apple), 15 300 (Samsung) и 10 000 (Xiaomi) рублей соответственно.