Binance оплатит штраф в 4,3 млрд долларов за нарушение антиотмывочного законодательства

После этого глава биржи Чанпэн Чжао уйдет в отставку. Об этом пишет Forbes.

Оператор крупнейшей в мире криптобиржи Binance признал свою вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достиг мирового соглашения с властями США, сообщила пресс-служба американского Минфина.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance может прекратить работу в России. Серьезные ограничения для россиян площадка ввела только после вступления в силу пятого пакета санкций ЕС – в апреле, и запретила инвесторам хранить на своих счетах криптоактивы более чем на 10 тыс. евро.

Правда, через год компания отменила эту меру, а уже в августе ввела ограничения на p2p-сделки. Теперь из России их можно проводить только в рублях. Это лишило россиян возможности отправлять деньги за рубеж, что было очень востребовано у тех, кто уехал из страны.