Новости

Binance оплатит штраф в 4,3 млрд долларов за нарушение антиотмывочного законодательства

После этого глава биржи Чанпэн Чжао уйдет в отставку. Об этом пишет Forbes.

Оператор крупнейшей в мире криптобиржи Binance признал свою вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достиг мирового соглашения с властями США, сообщила пресс-служба американского Минфина.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance может прекратить работу в России. Серьезные ограничения для россиян площадка ввела только после вступления в силу пятого пакета санкций ЕС – в апреле, и запретила инвесторам хранить на своих счетах криптоактивы более чем на 10 тыс. евро.

Правда, через год компания отменила эту меру, а уже в августе ввела ограничения на p2p-сделки. Теперь из России их можно проводить только в рублях. Это лишило россиян возможности отправлять деньги за рубеж, что было очень востребовано у тех, кто уехал из страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Программу туристического кешбэка могут распространить на новогодние праздники
Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50%
«Тальцы» вошли в ТОП-5 этнодеревень России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес