Первый всероссийский экологический диктант провела Эн+ на Иркутской ГЭС

Акция стартует на Иркутской ГЭС. Об этом рассказали в пресс-службе энергохолдинга.

Фото из соцсетей Эн+

«Участие в подобных экологических инициативах очень важно. Я эколог и в работе, и в жизни. На протяжении многих лет являюсь участником волонтерского проекта компании Эн+ «360». За 13 лет добровольцами проекта «360» стали свыше 160 тыс. человек. Их усилиями убрано и утилизировано около 5 тыс. тонн мусора в различных регионах. Быть экологичным для меня не просто модный постулат, а особая ценность. И вдвойне приятно, когда твои личные ценности совпадают с корпоративными», – говорит инженер-эколог Иркутской ГЭС Анна Макеева.

Вопросы Всероссийского экодиктанта для сотрудников Иркутской ГЭС прочитала эколог, директор фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. По ее мнению, символично, что экологический диктант проходит в стенах, где вырабатывается зеленая энергия. «Я очень рада, что Эн+ не только взяли курс на снижение углеродного следа, но и проводят важные просветительские мероприятия, формируют экологическую культуру, оказывают грантовую поддержку общественным экологическим организациям».

Фото из соцсетей Эн+

Эстафету экологических знаний далее примут Братская и Красноярская ГЭС, входящие в структуру Эн+, основанную Олегом Дерипаской.

Юбилейный V Всероссийский экологический диктант – образовательное мероприятие, его цель — популяризация экологических знаний и формирование экологической культуры, повышение интереса среди жителей России к экологическому волонтерству. Принять участие в мероприятии можно в офлайн и онлайн форматах до 26 ноября. Участники ответят на 25 вопросов, связанных с такими темами, как заповедные территории, флора и фауна, Арктика, климат, Байкал, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, энергетика, «зелёные» финансы.