Джек Ма отказался от продажи 10 млн акций Alibaba

Бумаги компании упали в стоимости на 10%. Об этом пишет Bloomberg.

О планах 59-летнего Ма продать акции на сумму около 870 млн долларов стало известно из документов, поданных в регулирующие органы на прошлой неделе. Раскрытие информации совпало с объявлением компании об отказе от планов по выделению облачного бизнеса стоимостью 11 млрд долларов.

В назначенный срок Ма не продал ни одной акции Alibaba, поскольку цена акций не достигла того уровня, к которому стремился миллиардер, говорится во внутренней служебной записке.

Это в совокупности привело к падению рыночной стоимости на 22 млрд долларов за один день.

«Обострение технологического соперничества между США и Китаем заставляет пересмотреть стратегию Alibaba, ставя под сомнение ее попытки оправиться от репрессий в Китае и побороть таких задиристых новичков, как Douyin от ByteDance Ltd», – говорят аналитики издания.