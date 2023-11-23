«Слата» в полтора раза увеличила продажи бургеров собственной торговой марки

Продажи бургеров за 10 месяцев 2023 года выросли на 153%. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

В 2023 году торговая сеть провела ребрендинг этого направления — теперь готовая быстрая еда продается под собственной торговой маркой «Раз, два, три и готово!». В целом фабрика кухни «Слата» производит девять видов бургеров, самый любимый у покупателей – «Файтбургер» с говяжьей котлетой: за 10 месяцев было продано более ста тысяч штук.

Лидерами продаж среди супермаркетов «Слата» являются студенческие магазины на Политехе. Третий лидер – это супермаркет на Карла Маркса. Каждый 10-й перекус продается в этих магазинах.

– В день мы готовим более трех тысяч единиц продукции. Это бургеры с двойной котлетой, куриным мясом, говядиной, для тех, кто не любит мясо – с нежной семгой, – рассказывает руководитель хлебобулочного направления ТС «Слата» Елена Романова. – Также для быстрого перекуса часто выбирают наши сэндвичи – всего четыре вида: с бужениной, семгой, курицей и самый продаваемый – с ветчиной.

Практически вся еда готовится только из продуктов собственного производства. На отдельной площадке повара ежедневно выпекают пышные хрустящие булочки, лепят котлеты, создают разнообразные соусы. Кстати, не так давно в линейке появились новинки – роллы в лаваше, их два вида: «Федерико ролл» и «Бонито ролл», с семгой и с курицей. Иркутяне оценили такое предложение: продажи выросли на 80%.

Директор собственного производства ТС «Слата» Кристина Голубева отмечает, что категория «фастфуд» очень востребована, особенно среди молодежи. Продажи бургеров от фабрики кухни за 10 месяцев этого года показали рост +153%. При этом стоимость на самый популярный бургер «Файтбургер» не менялась – 99 рублей.

– В сентябре 2022 года мы продавали на 25 тысяч штук в месяц, в июне этого года цифра выросла в три раза – до 75 тысяч. Такого роста достигли в том числе за счет ребрендинга – новый бренд «Раз, два, три и готово!» мы позиционируем как: «раз» – пришел, «два» – купил и «три» – съел. И, конечно, основная наша заслуга – это качество фастфуда: используем только натуральные ингредиенты. Срок годности – «ультра фреш», то есть на полках хранится не более 48 часов.