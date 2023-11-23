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Правительство не поддержало регулирование стоимости бензина и дизеля

Как пояснили в кабмине, мера приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС. Об этом пишут «Известия».

Ранее депутаты ЛДПР предложили закрепить за правительством такие полномочия. Речь шла о поправках в закон о торговле, который допускает, что цены на социально значимые продукты могут ограничить в случае их резкого роста в определенных регионах.

Выдвижение законопроекта, шансы на одобрение которого стремятся к нулю – это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя, считают эксперты. Если просто установить верхний предел, не пересматривая существующую систему, то можно вызвать хронический дефицит топлива, отметили они.

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Иркутской области в сентябре ускорилась до 6,57%. При этом она стала выше, чем по Сибирскому федеральному округу (6,31%) и по России в целом (6,00%). Основными факторами ускорения инфляции в регионе стали ослабление рубля, снижение предложения на некоторых товарных рынках и рост издержек в ряде отраслей.

Повышение стоимости нефтепродуктов на оптовом рынке под влиянием роста мировых цен в сентябре продолжило транслироваться в розничном сегменте внутреннего топливного рынка. Как следствие, увеличились годовые темпы прироста цен на бензин и дизельное топливо.

Из-за ослабления рубля подорожали медицинские препараты импортного производства. Кроме того, выросли расходы российских производителей лекарств на закупку иностранных фармацевтических субстанций. В результате годовой рост цен на медикаменты ускорился.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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