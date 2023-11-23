Россельхозбанк принял участие в презентации Иркутской области на Международной выставке-форуме «Россия»

Заместитель председатель правления Россельхозбанка Денис Константинов и директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Иркутской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Гостями выставки также стали депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители муниципалитетов, бизнеса и общественности.

Стенд «Иркутская область - «Золотое звено России» представил губернатор региона Игорь Кобзев. Он рассказал об основных о достижениях в области промышленного производства, культуры, образования, а также о новых экологических и туристических проектах.

Представители РСХБ также провели ряд переговоров с организациями-партнерами и представителями бизнес-сообщества региона.

Основной темой встречи с министерством сельского хозяйства Иркутской области стали вопросы льготного кредитования клиентов и перспективы развития инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. С министерством экономического развития и промышленности региона достигнута договоренность об участии банка в проектах, связанных с развитием агротуризма.

Итогом встречи с ректором Иркутского государственного аграрного университета и представителями аграрного техникума стала договоренность о совместном развитии цифровой платформы РСХБ «Я в Агро», основной целью которого является продвижения аграрного образования и поиск работы в сфере АПК.

Наталья Баркова отметила, что программа выставки была очень насыщенной и полезной для дальнейшего развития Иркутской области.

«Хочется выразить благодарность руководству Иркутской области за интересную выставку и возможность живого общения. Россельхозбанк готов оказывать не только финансовую, но и экспертную поддержку в части реализации и продвижения инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Иркутской области», - заверила Наталья Баркова.