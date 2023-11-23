МТС запустила первый цифровой гид по сибирской кухне

МТС объявляет о старте гастрономического путеводителя по сибирской кухне от МТС Travel. Первый гид рассказывает об особенностях локальной кухни Красноярского края. Теперь иркутяне, прибывающие в Красноярск, получат SMS со ссылкой на гастрономический онлайн-путеводитель.

Анализ обезличенных данных МТС показал, что Красноярский край на протяжении нескольких лет становится самым популярным направлением для поездок жителей Приангарья внутри страны. В этом году столицу региона посетили в 2,5 раза больше иркутян по сравнению прошлым годом.

Цифровой помощник МТС расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Из онлайн-гида туристы узнают, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, и в каких ресторанах города это лучше сделать. Гид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.

В работе над онлайн-гидом приняли участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов». Известные бренд-шефы флагманских ресторанов Красноярска рассказали о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделились рецептами фирменных блюд - например, тартара из говядины и икрой из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом.

«Иркутяне выбирают Красноярск как для туристических, так и для деловых поездок. Более того, прослеживается тренд - по данным MTC Travel, люди, прилетающие в Красноярск в командировку, все чаще остаются на выходные, чтобы познакомиться с историей, достопримечательностями и конечно локальной кухней. А Красноярск, как известно, является гастрономической столицей Сибири. Теперь жители Приангарья с помощью нового цифрового гида узнают самые яркие блюда региона и смогут быть уверенными в правильном выборе мест для досуга», — рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.