Российские СМИ заметили снижение трафика с рекомендательных систем Google

Об этом РБК рассказали несколько источников, близких к российским издателям.

Этот сервис встроен в поиск Google и позволяет пользователям браузера Chrome на устройствах Android видеть контент, подобранный с учетом их интересов.

По словам двух собеседников, в частности в Discovery были заблокированы сайты «Комсомольской правды» (КП) и «Царьграда», что негативно повлияло на их общее число посетителей. Показатели КП в сервисе Liveinternet упали с 6,4 млн в начале ноября до 3,7 млн, число просмотров – с 16 млн до 6,5 млн. «Царьград», по словам одного из собеседников РБК, в октябре получал от Google Discover от 100 тыс. до 1 млн пользователей. Информация об общей статистике для этого сайта закрыта.

Также блогеры «Дзена» в телеграм-каналах начали жаловаться на то, что больше не видят карточки своих материалов в рекомендациях.

Ранее Google порадовал россиян дешевым долларом. Из-за сбоя поисковик показывал курс обмена в районе 62 рублей. Неполадку устранили 16 октября около 23:40 по мск.