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Каждый третий работающий рассказал о конфликтах из-за отпусков

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Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

33% россиян сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 28% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 5% россиян получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам. К счастью, в большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (60% опрошенных).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Туризм 2023, последние новости
Каждый третий работающий рассказал о конфликтах из-за отпусков
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Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50%
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