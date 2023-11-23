Шоппингом в «черную пятницу» занимаются более половины россиян

Высокая информированность о ежегодной акции едва ли конвертируется в повышение потребительского спроса: 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не покупают в «черную пятницу»; заявили об обратном 41%, в том числе только каждому девятому удается регулярно совершать выгодные покупки со скидками – 11%, тогда как оставшиеся 30% довольствуются редким уловом. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Впрочем, все не так печально. Вера в честность скидок на «черную пятницу» и частота покупок связаны: среди тех, кто считает, что почти все товары продаются с большими скидками, доля участвующих в ноябрьской распродаже достигает 71%, среди скептиков («цены как в обычные дни») этот показатель в 2,3 раза ниже – 31%.

Россияне, с той или иной периодичностью совершающие выгодные покупки в «черную пятницу», скорее молоды (18-24 лет – 70%), образованны (47%), финансово обеспечены (47%) и технически подкованы (46% в группе ежедневных интернет-пользователей).

Игнорирует акцию преимущественно старшее поколение 60+ лет (75%), граждане со скромным материальным положением (64%), эпизодические пользователи интернета (82%), а также жители небольших городов (население – до 100 тыс. чел.) и сел (64% и 68% соответственно).

Потребительские стратегии россиян, с той или иной периодичностью совершающих покупки в «черную пятницу» (доля группы – 41%), различаются. В целом доминирует рациональная стратегия – здравый подход («в «черную пятницу» делаю покупки, как в обычные дни» – 32%), экономия («покупаю, что подешевле» – 26%), планирование («составляю список покупок заранее» – 25%), минимализм. Каждый третий, согласно опросу, в период ноябрьской распродажи покупает то, что понравится (34%), по-видимому, не сильно оглядываясь на цену.

Россияне разного достатка с одинаковой частотой составляют список покупок (24-26%); экономить в «черную пятницу» чаще стараются граждане с более скромным материальным положением (36%), тогда как относиться к ежегодной распродаже как к обычному дню свойственно финансово обеспеченным (41%).

В преддверии «черной пятницы» повсюду пестрит реклама с заманчивыми предложениями, в то время как покупатели с нетерпением ждут возможности сэкономить. И хотя в ноябрьской распродаже ежегодно принимают участие тысячи ритейлеров, у россиян есть повод усомниться в их честности.

Согласно полученным результатам, только каждый восьмой опрошенный разделяет мнение, что в «черную пятницу» почти все товары продаются с большим дисконтом (12%). По мнению каждого четвертого, отыскать такие товары можно, но сложно (25%). Столько же придерживаются позиции, что скидок в «черную пятницу» нет (23%). Особо недоверчивых среди россиян 15% – вместо обещанных скидок им видятся наценки. Таким образом, в оценке масштабности ноябрьской распродажи россияне разделились на две равные группы: 37% полагают, что скидки есть, 38% – что они отсутствуют. В то же время у каждого четвертого вопрос вызвал затруднения (25%), среди активных телезрителей не смог дать содержательный ответ каждый второй (51%).

В том, что почти все товары продаются с большими скидками, чаще убеждены молодые люди 18-24 лет (33%), граждане, довольные своим материальным положением (22%) и предпочитающие интернет телевидению (15%) или гибридную модель медиапотребления (13%).

Сторонников мнения «найти товары со скидкой сложно, но можно» больше среди высокообразованных россиян (30%), жителей Центрального федерального округа (32%) и активных интернет-пользователей (32%). Не замечают скидок или видят вместо них наценки преимущественно россияне 25-59 лет (25-34 лет – 40%, 35-44 лет – 40%, 45-59 лет – 42%) с плохим материальным положением (46%).