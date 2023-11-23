МегаФон «разогнал» интернет в районе федеральной трассы «Байкал»

Для местных жителей и транзитных пассажиров МегаФон увеличил скорости мобильного 4G-интернета в Иркутской области. Оператор модернизировал телеком‑оборудование в селе Большая Глубокая и в железнодорожном посёлке Андрияновская. Благодаря проведённым мероприятиям увеличилась зона покрытия сети LTE на участке федеральной дороги «Байкал», а также Транссибирской железнодорожной магистрали.

Специалисты МегаФона обновили оборудование на базовых станциях в поселках Большая Глубокая и ж/д Андрияновская. Теперь оно работает сразу в двух стандартах – 2G и 4G. Новый низкочастотный диапазон отличается своими «дальнобойными» свойствами, за счёт чего покрывает максимально возможные территории. Средние скорости скачивания на абонента выросли более чем в двадцать раз. Кроме местных жителей возможность воспользоваться цифровыми звонками и интернетом на новых скоростях получили пассажиры и водители большегрузов, следующие транзитом по автодороге «Байкал».

Поселения, в которых проводилась модернизация, расположены на юго-западе области почти в 100 км от Иркутска. Это небольшие посёлки с суммарным населением около 150 человек. Через Большую Глубокую проходит федеральная трасса «Байкал», являющаяся частью международного транзитного транспортного коридора Восток-Запад. В Андрияновской на Транссибирской магистрали находится одноимённая станция, где останавливаются пригородные электрички. С появлением интернета у пользователей теперь есть доступ к навигационным сервисам. С их помощью проще ориентироваться на местности, или, например, выбрать гостиницу или кафе.

«Модернизация телеком-объектов в этих краях – непростая задача для технических специалистов компании, это связано с особенностями ландшафта и погодными условиями. Например, телеком-объект в Андрияновской расположен на горе, примерно в 2 км от железнодорожной станции. Однако благодаря такому размещению удаётся покрыть максимально отдалённые территории, включая трассу «Байкал». Для этой дороги характерны крутые повороты, значительные перепады высот на всём протяжении и сложные метеоусловия, как зимой, так и летом. Теперь автомобилисты, пассажиры и местные жители могут не только совершать звонки, но и пользоваться мессенджерами, навигаторами и прочими приложениями, требующими выхода в интернет. Кроме того, наличие связи решает задачи по обеспечению безопасного и комфортного автомобильного движения», – отмечает Евгений Белый, директор МегаФона в Иркутской области.