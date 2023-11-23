Предприятия Эн+ готовы к отопительному сезону 2023-2024 года

Все тепловые и гидроэлектростанции, входящие в российский энерго-металлургический холдинг Эн+, получили паспорта готовности к отопительному сезону 2023-2024 года. Соответствующие документы подписаны заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Энергетические предприятия Эн+ вошли в приказ Министерства энергетики РФ «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики в отопительный сезон 2023-2024 годов». В рамках подготовки к зиме создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона. Также прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети, а также гидроэлектростанции Эн+ готовы к работе в условиях низких температур. Модернизация, техническое перевооружение и тщательная подготовка оборудования лежат в основе работы предприятий энергохолдинга, основанного Олегом Дерипаской.

«Эн+ является ключевым поставщиком электроэнергии и тепла в ряде регионов Сибири и получение паспортов готовности свидетельствует о качественной и планомерной подготовке объектов компании к непростому в этих регионах зимнему периоду. Эн+ продолжит обеспечивать надежное энерго- и теплоснабжение всех потребителей», – гендиректор, входящей в Эн+, Байкальской энергетической компании Олег Причко.