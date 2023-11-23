Самый дорогой «квадрат» в новостройках ЦАО Москвы стоит 5,4 млн рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании на рынке премиальной недвижимости – проанализировали предложение квартир на первичном рынке ЦАО Москвы.

По итогам 10 месяцев 2023 года – с января по октябрь – спрос на покупку квартир в новостройках, расположенных в ЦАО Москвы, сократился на 29,46% относительно аналогичного периода прошлого года и на 50,37% относительно января – октября 2021 года.

В нынешнем году спрос на новостройки в ЦАО демонстрировал разнонаправленную динамику. Рост числа запросов на покупку квартир в новостройках центра Москвы показал положительную динамику в 5 из 10 прошедших месяцев. Наиболее значительный рост был зафиксирован в марте, когда интерес к объектам вырос на 60,44%.

В октябре 2023 года спрос на квартиры в новостройках ЦАО Москвы снизился на 9,48% относительно сентября текущего года. Это снижение в рамках помесячной динамики стало первым с августа.

Также в октябре 2023 года спрос на новостройки ЦАО Москвы оказался на 10,07% выше, чем в октябре 2022 года.

В ноябре 2023 года на первичном рынке ЦАО Москвы продается 2715 квартир и апартаментов. Объем предложения с июля нынешнего года сократился на 2,97% или на 83 объекта.

Наиболее существенное снижение количества квартир было отмечено в сегменте студий. Так, на данный момент в ЦАО Москвы продается 102 подобных объекта. Снижение с июля составило 40% или 68 лотов.

Рост числа предложений с июля 2023 года по ноябрь 2023 года был зафиксирован в сегменте трех- и многокомнатных квартир. Так, на данный момент в сегменте трёхкомнатных квартир продаётся 835 объектов (+23 к июлю) и 485 лотов в многокомнатном сегменте (+8 к июлю).

Самая дорогая квартира на первичном рынке ЦАО Москвы сейчас продаётся за 2,45 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести пентхаус площадью более 1 тыс. кв. м., который располагается в Тверском районе столицы.

Самый дорогой квадратный метр на первичном рынке ЦАО Москвы сейчас оценивается в 5,4 млн рублей. Такая цена за 1 кв. м. зафиксирована в квартире площадью 351 кв. м., который возводится в районе Хамовники. Планируется, что комплекс с этим лотом будет сдан в начале 2026 года.