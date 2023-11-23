Средний чек автокредита в октябре составил 1,56 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,56 млн руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2023 года – 1,49 млн руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в октябре 2023 года вырос еще существеннее – на 47,1% (в октябре 2022 года – 1,06 млн руб.).

В октябре 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (2,04 млн руб.),

Московской обл. (1,85 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,83 млн руб.),

Краснодарском крае (1,69 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,68 млн руб.).

При этом самый серьезный рост среднего чека автокредита продемонстрировали:

Ростовская обл. (+13,6%),

Алтайский край (+9,9%),

Нижегородская обл. (+9,4%),

Краснодарский край (+6,9%),

Свердловская область (+6,8%).

Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного снизился, оказались Белгородская область (-0,5%) и Москва (-0,4%).

«Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».