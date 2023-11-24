«Золотое звено России». Как работает новый бренд Иркутской области

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве Иркутская область выступила под девизом «Золотое звено России». Эта концепция родилась в широких общественных обсуждениях, организованных Правительством Иркутской области. Как появилась идея и будет ли бренд жить дальше, рассказал SIA.RU известный иркутский бренд-технолог Гомбо Зориктуев – один из участников креативной команды.

Запоминающийся образ «Золотого звена России», сибирской шишки, которые ярко прозвучали в фильме, снятом для выставки, вызывают гордость за наш регион. Расскажите, как создавался этот креатив? С чего всё началось? Были ли споры?

– Всё началось с совещания у губернатора, на которое я был приглашен. Порадовало, что там оказалось много экспертов, общественников, творческих людей. Обсуждалось всё легко и интересно. Каких-то споров не было, всё было достаточно конструктивно. Идея золотого звена родилась почти сразу.

Как она появилась?

– Обратили внимание на историю великой стройки – Байкало-Амурской магистрали, когда осенью 1984 года было уложено последнее «золотое звено», символизирующее окончание строительства великого железнодорожного пути. Тогда бригады путеукладчиков, двигавшиеся навстречу друг другу, состыковали свои участки и вбили «золотой костыль» в шпалу БАМа. Рельсы соединили – появилась дорога. Символично, концептуально. Идея золотого звена понравилась всем безоговорочно.

А как родился образ шишки?

– Шишка – это метафора: про экологию, про Сибирь, тайгу, про сильных и здоровых людей. В ней собрано всё, потому что каждое ядрышко в шишке – это образ и бизнеса, и людей. Метафорический и визуальный образ Иркутской области хорошо отработал на этой выставке.

А как же привычные образы? Бабр, например?

– Понятно, что у Иркутской области были и другие образы, но новый не спорит с предыдущими. Для выставки нужна была концептуально более свежая идея. А бабр, герб с бабром – всегда будут, никуда не исчезнут.

День Иркутской области прошёл, образы разработаны, что дальше? На этом ведь работа не завершается?

– Я как бренд-технолог рекомендовал и даже буду настаивать, чтобы дальше прорабатывался дескриптор, раскрывающий Иркутскую область как «Золотое звено России». Его надо обязательно расширять. Звено – это часть многообразия. Это и бизнес, и экономика, и настроение, и искусство. Этот бренд – про людей, про патриотизм. Да, мы, жители Иркутской области, являемся золотым – то есть особым – звеном России. Мы на стыке Востока и Запада, мы – ворота в Азию. Золотое звено – это образ с далеко идущими смыслами. Причем эта идея хорошо ложится для самых разных отраслей: нефтегазовой, металлургической, пищевой. Для всех золотое звено будет иметь собственную силу. Бренд на регион один, а прочтения – разные.