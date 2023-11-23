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«Аэрофлот» заявил о запуске прямых рейсов из Иркутска в Харбин

Авиакомпания «Аэрофлот» ближайшей зимой запустит прямые регулярные рейсы по маршруту Иркутск – Харбин. Их будет выполнять транспорт «России», которая входит в группу организации.

Полеты начнутся с 22 декабря. В зимний период их собираются выполнять дважды в неделю: из Иркутска самолеты будут летать по понедельникам и пятницам, из Харбина – по вторникам и субботам.

Стоимость полета в одну сторону, по данным на сайте перевозчика, составит от 11,4 тысячи рублей. Время в пути – 2 часа 15 минут. Рейсы будут выполнять самолеты Sukhoi SuperJet 100.

Кроме того, 21 декабря открывается регулярное воздушное сообщение между Иркутском и другим китайским городом – Пекином.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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