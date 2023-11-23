В Иркутской области осудили участника ОПГ, убившего авторитета и ранившего сына бизнесмена

Приговор вынесен 57-летнему жителю Иркутской области, являющемуся членом организованной преступной группы. Мужчину признали виновным в убийстве и покушении на чужую жизнь. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что ОПГ действовала в Тайшетском районе с 2000 года – ею руководили трое мужчин. По 2003 год включительно организация принимала активное участие в переделе сфер криминального влияния в городе Тайшете, физически устраняя лидеров и участников противоборствующих преступных группировок.

В частности, подсудимый, являющийся ее членом, в 2001 году убил криминального авторитета. В 2002-м по указанию лидеров совместно с подельниками попытался «устранить» сына ранее убитого владельца лесного бизнеса. Потерпевшего подкараулили возле подъезда дома и выстрелили в него из пистолета, однако пуля попала в руку, что позволило мужчине скрыться от преступников.

Злодеяния были тщательно спланировали – телефоны жертв прослушивались, велась слежка, следы скрывались. С учетом всех нюансов участнику ОПГ назначены 14 лет колонии строго режима.

Прежде были осуждены другие фигуранты, которых приговорили к 9-25 годам лишения свободы. Еще один мужчина находится в розыске.