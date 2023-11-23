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Житель Иркутской области спрятался под кроватью, чтобы не выплачивать долг по алиментам

Долг по алиментам в 600 тысяч рублей накопил житель Иркутской области. Чтобы не возвращать деньги, он скрывался от приставов. Подробности дела рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Чтобы побудить должника вернуть средства, сотрудники ведомства приехали к мужчине домой. Их встретила его сожительница, которая сказала, что мужчина отправился на работу вахтовым методом. Однако во время осмотра пристроек и дома выяснилась другая информация – одному из приставов удалось обнаружить должника, который сидел под кроватью, обернувшись в тряпки.

«На просьбы выйти мужчина сопротивлялся. Но судебным приставам все-таки удалось убедить его вылезти. После таких "игр" должника вместе с сожительницей увезли в отдел судебных приставов, где пара устроила скандал», – пояснили в УФССП.

На обоих составили по два административных протокола за воспрепятствование деятельности должностных лиц и за неисполнение судебных решений. Кроме того, в процессе выяснилось, что сожительница тоже является неплательщицей – она накопила долг по кредитам, который теперь придется вернуть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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