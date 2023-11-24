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Частоту полетов по маршруту Санкт-Петербург –  Иркутск увеличат в новогодние праздники

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в 15 городов России, в том числе Иркутск, на период предпраздничных дней и новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Из аэропорта «Пулково» транспорт будет летать в Иркутск дважды в неделю.

Кроме того, чаще самолеты будут перемещаться из северной столицы России в Мурманск, Москву, Минеральные воды, Уфу, Пермь и другие города. Оператором рейсов станет авиакомпания «Россия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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