Запрет на покупку иностранных бумаг через ИИС поддержал Центробанк

Позиция регулятора – налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Россиянам планируют запретить покупать иностранные ценные бумаги за счет средств на ИИС. Такой проект постановления на днях подготовил Минфин. В ведомстве заявили, что приоритет должен быть для российских бумаг и, соответственно, для российской экономики.

Банк России поддерживает запрет покупки ценных бумаг любых иностранных эмитентов на ИИС, сообщили «Известиям» в его пресс-службе. Планируется, что такие правила начнут действовать с января 2024 года. Банк России приводит ту же самую аргументацию: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику.

Напомним, что ИИС – это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства. При первом типе счета (ИИС-1, или тип А) сумма вычета зависит от пополнения счета в течение года. Максимальная сумма к вычету – 52 тыс. рублей. Второй тип (ИИС-2, или тип Б) предполагает освобождение от НДФЛ всего полученного дохода.