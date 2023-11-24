Налоговые льготы предложили ввести для молодых ипотечных заемщиков

Их получат семьи, где возраст супругов не превышает 30 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Дополнительной поддержкой молодым семьям может стать налоговая льгота в размере 50%. Это позволит молодым семьям уверенно обслуживать ипотечный кредит, а также существенно облегчит принятие решения о пополнении в семье.

«Таким образом, программа может оказать заметное влияние на демографическую ситуацию и стимулировать молодых людей создавать семьи в более раннем возрасте», – говорит директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской компании «А101» Рустам Азизов.

Ранее стало известно, что на втором месте в числе самых объемных затрат жителей Приангарья – аренда жилья или ипотека. Для сравнения, по стране в целом ее называли 34% россиян и 35% сибиряков. Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет.