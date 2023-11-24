Российские смартфоны начали тестировать в Совфеде

Гаджеты созданы на операционной системе «Аврора», рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

«Сейчас мною тестируются смартфоны отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС "Аврора" моделей NS M11 и M12 (в защищённом корпусе). Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество, по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных», – сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что тестируются смартфоны и других компаний.

Ранее фото и характеристики первого российского смартфона появились в сети. Их в своем Телеграм-канале опубликовал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«У меня большой инсайд. В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ РОСА готовит свой телефон с операционной системой «РОСА мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», – пишет Зыков.

Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.