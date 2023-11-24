Пенсионный разрыв в регионах достигает 23 тыс. рублей

За год он увеличился на 1,3 тыс. рублей, выяснили «Известия».

Если сравнивать усредненные показатели, то получается, что в России максимальная региональная пенсия превышает минимальную почти в 2,5 раза. Самые большие выплаты по старости неработающим гражданам назначаются жителям Чукотки – 39,9 тыс. рублей, а самые низкие – пенсионерам Кабардино-Балкарской республики (КБР) в размере 17 тыс. Разница составляет почти 23 тыс. Это следует из статистики Социального фонда (СФР) по итогам III квартала.

Средняя сумма пенсий по всей стране, по этим данным, составила 21,8 тыс. рублей.

Разрыв между средними максимальными и средними минимальными выплатами увеличивался вместе с уровнем среднего размера пенсии. В 2021-м показатель составил 17,6 тыс., а в 2022-м – 20,9 тыс., следует из данных ПФР.

Ранее Иркутяне рассказали о достойной жизни на пенсии. Респонденты в ходе опроса перечисляли блага, которые должны быть доступны обычной семье иркутских пенсионеров. Опрошенные иркутяне в золотой стандарт жизни на заслуженном отдыхе включили: полноценное питание, в том числе вне дома (98%); собственный дом или квартиру (92%); культурный досуг – театры, книги, выставки (89%); поездки на отдых по России и за границу (84%); личный автомобиль (82%).

СберНПФ проводил аналогичное исследование в 2020 году. Тогда личный автотранспорт жители Иркутска оставили за пределами пятерки, а лидерство отдали «качественной медицине». За три года на восемь процентных пунктов выросла значимость «собственного автомобиля»: с 74% до 82% голосов.